E lucevan le stelle, serata di lirica in memoria di Sara Scimmi

In collaborazione con l’associazione “Sara nel cuore Sara per il cuore” il tenore Angelo Fiore ha organizzato la serata “E lucevan le stelle” in onore di Sara Scimmi.

La serata, che si svolgerà venerdì 31 maggio a partire dalle ore 19.30 presso la pizzeria “O’Vesuvio” in piazza Gramsci a Castelfiorentino, sarà supportata da artisti lirici di livello internazionale che si esibiranno a titolo gratuito a sostegno dell’iniziativa.

Pianista - Stefano Cencetti

Soprano - Olivera Mercurio

Soprano - Claudio Basile Pop

Mezzosoprano - Isabella Messinese

Tenore - Eros Lombardi

Tenore Angelo Fiore

Presenterà la serata Alberto Paloscia, direttore artistico, regista e musicologo.

Il ricavato della cena sarà devoluto all’associazione omonima, il costo sarà di 25,00 euro e per le prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla pizzeria O' Vesuvio.

Sarà l’occasione anche per ricordare che Castelfiorentino è ricca di importanti figure artistiche che hanno contribuito alla sua storia culturale e che meritano di essere valorizzati oltre a quelli già meritatamente riconosciuti.

Verrà quindi conferita, nel corso della serata, una targa alla famiglia Tavolari in memoria di Luigi Tavolari noto tenore a livello internazionale, cittadino di Castelfiorentino.

Questa prima iniziativa vorrà rappresentare una “prima pietra” per la nascita di una nuova associazione che avrà lo scopo di ricercare, includere e valorizzare ogni rappresentanza artistica di Castelfiorentino.