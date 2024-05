Fattori (Riformisti): "Cambiare approccio per le manutenzioni su San Miniato"

San Miniato ha un ingente patrimonio di valore storico, patrimoniale e paesaggistico che deve essere mantenuto in modo continuo ed efficace, cambiando le modalità e l'approccio. Oggi vediamo delle foreste a lato strada e i pochi giardini adatti ai bambini con erba altissima e sporcizia.

Strade e parcheggi: la manutenzione deve essere attuata tramite accordi quadro pluriennali in base ad un elenco di priorità ben definito e condiviso con i cittadini. Riclassificazione delle strade comunali e/o vicinali in base a principi oggettivi così da avere chiaro chi si deve occupare della manutenzione. La soluzione è: mappatura di tutte le strade e immediata risoluzione delle piccole sconnessioni.

Aree verdi e resedi plessi scolastici: la manutenzione ordinaria deve essere eseguita tramite accordi quadro pluriennali in modo da avere ditte specializzate da chiamare anche al bisogno. Per quanto riguarda la riqualificazione ed il rifacimento ci baseremo sull'annuale monitoraggio e da lì stanzieremo le risorse necessarie sulla base delle priorità che si evidenzino.

Da subito: sostituzione o riparazione dei giochi per bambini che non sono sicuri e versano in stato di degrado.

Plessi scolastici: Il comune di San Miniato si occupa di 26 plessi scolastici, alcuni dei quali recenti o riqualificati recentemente ma molti sono in strutture datate. Dobbiamo intervenire in

prima battuta sull'efficientamento, grazie anche al reperimento di fondi ma successivamente fare una programmazione seria e stanziare le risorse necessarie per riqualificare almeno un plesso scolastico ogni anno.

Pubblica illuminazione: dobbiamo ammettere che il Comune non è più in grado di gestire e mantenere in modo efficiente gli oltre 4.500 punti luce. È nostra intenzione procedere con un partenariato in modo da efficientare tutti i punti luce ed avere una gestione dei guasti a chiamata più efficiente. Da subito: attivazione immediata delle procedure di partenariato. Da subito: task force di progetti per efficientamento e messa in sicurezza.

Impianti sportivi: instaurare un tavolo permanente per la programmazione delle manutenzioni straordinarie in modo che queste non vengano eseguite solo a chiamata. Gli interventi necessariamente da portare a compimento sono la realizzazione della nuova palestra a San Miniato Basso, la riqualificazione della pista d'atletica a Fontevivo. Da subito: programmazione delle manutenzioni, inizio lavori per realizzare la nuova palestra.

Cimiteri: un'attenzione particolare sarà dedicata alla manutenzione dei 17 cimiteri che si trovano nel Comune di San Miniato attraverso un monitoraggio continuo sullo stato manutentivo in modo da programmare e investire le risorse necessarie. Da subito: programmazione delle manutenzioni affinché tutti i cimiteri siano in condizioni decorose. Gli interventi, una volta identificati nel dettaglio verranno realizzati secondo un calendario programmato con tempi certi, a disposizione dei cittadini per ogni argomento. Ecco che verrà redatto un “Calendario degli sfalci”, un “Calendario dell’asfaltatura delle strade”, un “Calendario degli interventi sul verde pubblico”, un “Calendario degli interventi sugli impianti sportivi”, un “Calendario degli interventi nei cimiteri”, un “Calendario degli interventi nelle scuole” etc.

Viabilità e sicurezza stradale: avviare uno studio di sicurezza stradale per poter analizzare e studiare strategie mirate zona-zona per mantenere più sicuro il territorio di San Miniato. Queste sono piccole cose che rendono San Miniato vivibile e decorosa.

Fonte: Ufficio Stampa