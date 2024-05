Festival della Montagna Fiorentina, due settimane di musica con concerti e campeggio libero

Un Festival che nasce dai bisogni del territorio che lo ospita e si apre a contributi esterni per generare nuove reti di relazioni, competenze e un rinnovato senso dell’essere comunità. Una comunità che non vede l’ora di far sentire i suoi visitatori parte di essa.

Dal 16 al 23 giugno a Londa e dal 15 al 21 luglio a San Godenzo arriva la prima edizione del Festival della Montagna Fiorentina: due settimane di musica, attività all'aria aperta, mostre, trekking ed escursioni e cibo locale. Un Festival unico e gratuito, con servizi innovativi, come spazi di coworking gratis e postazioni per il campeggio libero, per vivere la Montagna Fiorentina da veri abitanti temporanei. Tra gli ospiti: Sethu (21/06), Carlo Maver (22/06), La Nuova Pippolese (21/06), l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (16/07), Maurizio Carucci Ex-Otago (17/07), Sarafine (20/07) e molti altri ancora (programma in aggiornamento su https://montagnafiorentina.com/festival).

Il Festival è promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo in partenariato con LAMA Impresa Sociale, le Proloco dei due Comuni, l’Associazione La Casa del Sole e della Luna, il Gruppo Perché No OdV e Trame di Cultura, oltre a molte altre associazioni del territorio.

L'iniziativa rientra in un progetto più ampio dedicato alla Montagna Fiorentina. Una storia che prende vita dall’amore profondo degli abitanti per la propria terra, sostenuta dalla determinazione degli amministratori e dalla partecipazione attiva dei cittadini, delle imprese e delle associazioni locali. Con il sostegno dei finanziamenti europei NextGenerationEU e del PNRR Cultura, il progetto Montagna Fiorentina si propone di affrontare le sfide economiche e sociali tipiche delle aree interne, promuovendo la rigenerazione e lo sviluppo territoriale.

Nella prima settimana del Festival a Londa ci sarà spazio per un programma diversificato e coinvolgente che si estenderà da Londa alle sue frazioni, includendo anche la festa saggia, un format promosso dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a basso impatto ambientale,che promuove e valorizza il territorio attraverso il cibo e la cultura.

Sarà possibile sedere in una lunga tavolata tra le strade cittadine e gustare i prodotti locali, prendere parte ad escursioni che porteranno il pubblico a scoprire le bellezze naturalistiche del territorio, conoscere da vicino gli animali e le piante della montagna, entrare in relazione con artisti e artiste in residenza, assistere a performance nel bosco, ballare e cantare sotto le stelle alternando i ritmi della tradizione con quelli elettronici, folk e rock.

Nella settimana di San Godenzo e delle sue frazioni, tanti appuntamenti da non perdere, all’insegna dello sport e delle emozioni all’aria aperta. Sarà possibile esplorare la montagna in esperienze di trekking o in mountain bike, ascoltare sportivi esperti condividere le loro avventure in talk e momenti di dibattito, scoprire i segreti e le bellezze del territorio attraverso passeggiate guidate nei paesi ed escursioni nella natura, o seguendo percorsi d’arte alla scoperta di opere e installazioni, partecipare a laboratori creativi e a tanti appuntamenti musicali passando dalle suggestioni dell’orchestra classica a quelle dell’elettronica, collezionare ricordi indimenticabili guardando le stelle nel silenzio della natura o assistendo all’alba dal monte Falco.

Scopri di più su:

https://montagnafiorentina.com

www.facebook.com/montagnafiorentina

www.instagram.com/montagnafiorentina