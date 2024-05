Incendio in casa, salvato gatto con l'ossigeno a Prato

Incendio in abitazione a Castelnuovo di Prato. Un gatto, l'unico presente nell'abitazione, è stato salvato dai vigili del fuoco giunti per domare le fiamme nella cucina. Il micio è stato sottoposto alle prime cure somministrandogli ossigeno, prima della presa in carico dai volontari della Lav per il trasporto alla clinica veterinaria. Sul posto anche il funzionario tecnico del comando per la verifica statica dei locali che sono stati resi inagibili a causa dei danni prodotti da fumo e calore.