Incendio di un silos in zona Terrafino a Empoli, nei pressi di via del Castelluccio. I vigili del fuoco del vicino distaccamento sono intervenuti poco prima delle 13 con due mezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non ci sono persone coinvolte. Il tratto della ss67 è stato interrotto al traffico per gestire le operazioni di messa in sicurezza.