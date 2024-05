La Virtus Certaldo Basket vola agli spareggi per la promozione in serie c del campionato di basket 2023/24.

Domenica 26 maggio infatti i ragazzi di coach crocetti hanno vinto gara 5 della finale play off, al termine di una rimonta sensazionale, contro Monteroni Basket, squadra sicuramente costruita per vincere e dotata di giocatori veterani che hanno militato in categorie importanti e sicuramente con grande esperienza.

Ma la stagione dei ragazzi di coach crocetti è stata positiva sin dalla partenza del campionato, infatti per gran parte della stagione il certaldo basket è stata sempre nella parte alta della classifica vincendo molte partite sia in casa che fuori. A metà della seconda parte del campionato alcuni infortuni hanno reso più complicato il cammino verso la vetta, finendo la stagione regolare al quinto posto in classifica.

Arrivati ai play-off e con tutti i protagonisti recuperati al 100% hanno prima sconfitto galli san giovanni con un secco 2 a 0. Al turno successivo hanno trovato la prima classificata del campionato, e al termine di una serie appasionante ed equilibrata hanno poi prevalso per 2 a 1. La finale è partita subito in salita, perdendo le prime 2 gare in trasferta in un campo mai inviolato da inizio stagione, poi la serie si è spostata a certaldo, e aiutata da un grande pubblico certaldo riesce a pareggiare la serie. Fino a domenica quando certaldo butta il cuore oltre l’ostacolo e contro ogni pronostico espugna il campo di monteroni vincendo il campionato e qualificandosi per le finali.

Un gruppo speciale quello di certaldo, costruito con ragazzi giovani di certaldo e non, che hanno trovato un intesa unica, e che nei momenti di difficoltà, si sono compattati ancora di piu sacrificandosi l’uno per l’altro; che hanno saputo farsi voler bene da tutto il pubblico accorso numeroso soprattutto per questi play off, per vedere giocare questi ragazzi, che hanno sempre messo il cuore e l’anima per portare in alto questa maglia. Infine, ma non per importanza, un plauso alla società dal presidente Daniele Cantini al DS luciano Signorini che hanno dato fiducia ad un gruppo giovane, con poca esperienza ma con un grande amore per questo sport, e che ha sempre sostenuto tutto il movimento.