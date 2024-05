Lega Firenze lancia il numero per le segnalazioni: "Filo diretto con i cittadini"

"Abbiamo già diverse idee per migliorare la città, ma parimenti pensiamo che mettere a disposizione dei fiorentini un numero Whatsapp possa essere utile per conoscere direttamente il loro fondamentale parere su vari e significativi temi" affermano Giovanni Galli, Consigliere regionale e capolista e Federico Bussolin, Capogruppo in Consiglio comunale della Lega, anche a nome di tutti gli altri candidati alle amministrative. "Il numero è 376/‪0622329 ed è già attivo e pronto a ricevere i messaggi di chi vorrà utilizzarlo (grazie fin da adesso a chi ci contatterà) per fare ogni tipo di segnalazione che riterrà utile per rendere più vivibile la città in cui abita" proseguono gli esponenti leghisti. "Un filo diretto che ci servirà per avere conferme o magari anche smentite di quelli che sono i tanti problemi, colpevolmente irrisolti, nel capoluogo regionale. Abbiamo già un programma che caratterizza la nostra campagna elettorale, ma arricchirlo ancor di più grazie a chi vive la quotidianità riteniamo sia rispettoso nei confronti dei cittadini ed utile a rendere decisamente migliore una Firenze che deve diventare davvero magnifica" concludono Giovanni Galli e Federico Bussolin.

Fonte: Lega Firenze