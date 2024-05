Marcialla, il candidato Cellini: "Pd assente sminuisce la frazione"

Prendiamo atto della volontà del candidato sindaco del PD Giovanni Campatelli di non partecipare al dibattito richiesto dai cittadini di Marcialla per discutere gli annosi problemi della frazione. Purtroppo tale circostanza non ci stupisce, Campatelli si era già sottratto all’incontro pubblico che abbiamo promosso circa l’importante tematica della multiutility.

Riteniamo che, proprio alla vigilia delle elezioni amministrative, i cittadini certaldesi abbiano diritto ad ascoltare il confronto tra i vari candidati su argomenti così preminenti, e che il dibattito pubblico sia un’espressione dei principi democratici a cui la nostra lista crede fermamente. Ci auguriamo quantomeno che Campatelli possa partecipare al dibattito pubblico organizzato per il giorno 3 Giugno alla Fattoria Il Bassetto, dove io, come candidato delle liste civiche Più Certaldo ed Iodonne, sarò presente.

Rimaniamo sbigottiti, ci preme sottolinearlo, dalle parole del comunicato stampa del candidato PD che, da primo, sminuisce la frazione riducendo le persone, le famiglie, le associazioni, le attività e le idee di una popolazione viva e coesa come quella di Marcialla ad “una manciata di voti” e ancora più grave, dalle accuse di strumentalizzare temi importantissimi come l’accesso alle tecnologie di comunicazione, la raccolta rifiuti, l’emergenza-Urgenza, la sicurezza stradale, il contrasto al dissesto idrogeologico, la difficoltà di accesso ai servizi URP – Anagrafe e Stato Civile; temi su cui il PD certaldese ha latitato per anni e a cui si interessa solo oggi, a ridosso del voto.

Il confronto è stato richiesto ed organizzato dalla comunità di Marcialla abbiamo ritenuto fosse nostro dovere partecipare, metterci la faccia, ascoltare e scegliere assieme ai cittadini, le strategie e le priorità che dovranno comporre l’agenda una volta eletti al governo del paese. È così che deve comportarsi un candidato!

Pardo Cellini, candidato sindaco lista civica Più Certaldo - IODONNE