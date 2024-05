Metrocittà Firenze approva contributi alle associazioni culturali

Sì del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, con l’astensione delle opposizioni, alla concessione di contributi alle associazioni culturali per l’anno 2024.

La linea contributiva è stata assegnata per 100.000 euro alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana ORT, per la realizzazione del Progetto ORT diffusa, Musica nella Città Metropolitana di Firenze; 29.000 euro alla Music Pool di Firenze, per la realizzazione del progetto “Un parco di Musica”; 5.000 euro alla Oxfam Italia Onlus, per la realizzazione del progetto “Oxfam Festival 2024” e 20.000 euro al Comune di Reggello per la realizzazione del festival musicale “Foresta Maestra Music Festival”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa