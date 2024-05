"Mio figlio disabile aggredito con spray urticante per aver chiesto di buttare rifiuti nel cestino": la denuncia a Livorno

Un 27enne disabile sarebbe stato aggredito a Livorno per aver chiesto di non gettare plastica a terra. Secondo il racconto del padre, riportato da Il Tirreno, quattro giovani (due ragazzi e due ragazze) lo hanno spintonato, sputato e spruzzato con spray urticante. L'aggressione sarebbe avvenuta nel parco di via Lorenzini dopo che il 27enne aveva chiesto a uno dei ragazzi di usare un cestino. L'arrivo di altre persone ha messo in fuga gli aggressori. Il 27enne è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Il padre ha annunciato una denuncia ai carabinieri, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti.