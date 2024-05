Miss Toscana, grande riscontro dal primo casting

Grande successo del primo casting per la nuova stagione di Miss Toscana e Miss Italia. L’appuntamento è stato organizzato nello scorso fine settimana dalla concessionaria del concorso

per il Granducato, la Syriostar di Montecatini Terme, in collaborazione con il Don Carlos di Chiesina Uzzanese.

Oltre ottanta le ragazze che si sono presentate per essere esaminate dalla giuria. Sono arrivate un po’ da tutta la Toscana, cariche di speranze e di voglia di partecipare a un concorso che rappresenta la storia del Costume del nostro Paese ed è la più longeva e prestigiosa tra le kermesse di bellezza.

A esaminare le ragazze la giuria composta dal patron di Syriostar Alessio Stefanelli, dal suo più stretto collaboratore Giovanni Rastrelli, dall’attore, showman e presentatore di molte date di Miss Toscana Raffaello Zanieri, dall’esperto di immagine Alessandro Fontanelli, dalla modella Claudia Toccaceli.

Tra le ottanta ragazze ne sono state selezionate circa cinquanta che parteciperanno alle selezioni che scattano il mese di giugno. Altre quaranta ragazze saranno visionate nei prossimi giorni e sino alla fine del mese di luglio è possibile iscriversi gratuitamente al concorso sul sito ufficiale di Miss Italia che è www.missitalia.it.

Molto soddisfatto il patron Alessio Stefanelli. “Anche quest’anno c’è molta attenzione per il concorso che mantiene giustamente inalterato il suo fascino. Le ragazze si avvicinano con grande entusiasmo e la partenza è stata davvero con il piede giusto. La Toscana ha una lunga tradizione di serate nel percorso estivo che poi porta al titolo regionale e alla qualificazione per la

finalissima di Miss Italia. Quello che notiamo con grande piacere è che le ragazze ci spiegano che partecipano al concorso per avere una vetrina nel mondo dello spettacolo ma anche perché cercano la ribalta per comunicare qualcosa di loro, per raccontarsi e per far vedere le loro qualità. Questo è lo spirito che caratterizza il concorso e siamo soddisfatti che il messaggio

venga recepito. Attendiamo le iscrizioni di altre ragazze e stiamo predisponendo un cartellone di selezioni che toccherà un po’ tutta la Toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa