Monteluponelcuore presenta il programma: appuntamento a Fibbiana

Domani, martedì 28 maggio, dalle 21.15, presso il Green Stage di Fibbiana, in via del Ponte Nuovo 84, si terrà la presentazione del programma di mandato della lista Monteluponelcuore, guidata dal candidato a sindaco Federico Pavese e dai sedici candidati consiglieri.

"Un programma pragmatico - spiega Pavese - incentrato su tante piccole e grandi azioni, da compiere nel quinquennio che ci attende e che ha la velleità di rilanciare in modo definitivo il potenziale turistico e culturale del nostro paese, non tralasciando assolutamente la questione sicurezza e controllo del territorio, la puntualità delle manutenzioni, il ritorno ad essere sempre più comunità attiva e sempre meno asettico luogo di residenza".

Quindi spazio a tanti temi, legati al cambiamento totale di prospettiva di governo di un paese che non ha mai conosciuto la democrazia dell'alternanza: oltre ad interventi concreti per la sicurezza del territorio come la richiesta di reintegrazione del servizio di polizia municipale a livello comunale, l'implementazione della videosorveglianza, l'illuminazione pubblica più efficace e capillare, il Daspo urbano da utilizzare nei luoghi più sensibili, l'introduzione di un controllo di vicinato vero in un sistema integrato di sicurezza, spazio anche allo sviluppo turistico e culturale del paese, col progetto Uffizi Diffusi, la conseguente riqualificazione della stazione ferroviaria, la valorizzazione del centro storico con azioni tese ad aiutare il commercio e nuove iniziative di abbellimento con ceramica e vetro. Spazio poi alla sicurezza stradale con la messa in sicurezza delle intersezioni fra ss 67 e strade comunali, la valorizzazione del parco dell'Ambrogiana, l'istituzione di un assessorato alle frazioni, il monitoraggio della realizzazione della nuova casa di comunità per portarci dentro più sanità territoriale. Infine, il superamento del porta a porta per la raccolta dei rifiuti con l'introduzione delle isole ecologiche per ogni frazione, nuova linfa per mercatini e feste, il no totale al pedaggio in FiPiLI. Questi i punti salienti, accompagnati da molte altre idee fattibili e concrete.

Fonte: Ufficio Stampa