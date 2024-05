Mostra del Chianti di Montespertoli, boom di degustazioni nel primo weekend

Grande successo per il primo fine settimana della Mostra del Chianti di Montespertoli che ha registrato vendite importanti dei calici per le degustazioni acquistabili presso il punto vendita in Piazza del Popolo gestito dalla Pro Loco di Montespertoli.

Protagonista assoluto il vino. Tante anche le bottiglie vendute a dimostrazione del gradimento per il vino Chianti, acquistabili direttamente dalle Aziende Agricole presenti tutti i giorni fino al 2 giugno con le proprie produzioni negli stand allestiti in Piazza del Popolo. Una grande vetrina per i produttori che hanno presentato le loro novità, offrendo un’ampia scelta di vini di alta qualità.

Grandi emozioni e tanta partecipazione all’inaugurazione. La Mostra del Chianti ha aperto i battenti con la consegna al Sindaco del Trofeo del Torneo delle Contrade, un fiasco in ceramica rappresentante le cinque contrade, restituito dalla Contrada delle Fontanelle, vincitrice dell'edizione precedente. Nel corso della cerimonia, i capitani delle contrade hanno ricevuto gli stendardi raffiguranti i simboli delle rispettive contrade, segno di appartenenza e tradizione. L'esibizione della Banda della Filarmonica Amedeo Bassi e del Coro di voci bianche dell'Accademia Musicale di Montegufoni, I Montegufetti, ha emozionato il pubblico. Il momento clou è stata la sciabolata dell'associazione La Sciabola Sul Collo che ha dato il via alla kermesse.

In questi primi giorni si è registrata una vasta affluenza di pubblico, che ha apprezzato le tante novità della sessantaseiesima edizione, una su tutte il servizio Vino al Tavolo messo a disposizione dall’Associazione Viticoltori di Montespertoli ma anche lo stand Glutee Free, a dimostrazione di quanto l'evento abbia una visione sempre più inclusiva e attenta alle diverse esigenze dei visitatori. Questa attenzione è stata accolta con entusiasmo e sottolinea l'importanza di offrire un'esperienza enogastronomica accessibile a tutti.

Ampia adesione anche alla visita guidata alle cantine del Podere Ghisone e del Podere dell’Anselmo che ha permesso ai visitatori di vivere la Mostra del Chianti non solo nel centro della cittadina ma anche nelle cantine dove viene prodotto. Le visite guidate si sono svolte per la prima volta nella storia della manifestazione domenica 26 maggio con partenza da Piazza del Popolo, davanti al Palazzo Comunale, in navetta alle 15:30 e rientro per le ore 18:30 circa e si ripeteranno sabato 1 giugno con le medesime modalità presso le cantine di Montalbino e Tenuta Barbadoro. Il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@viticoltorimontespertoli.it.

Apprezzatissime anche le degustazioni guidate gratuite su prenotazione che si susseguiranno per tutta la durata della manifestazione. Le degustazioni sono state inaugurate domenica 26 maggio con "I vini dei Colli Fiorentini” a cura del Consorzio Chianti Colli Fiorentini e del Presidente Marco Ferretti. A seguire, si è svolta la degustazione in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Toscana che ha visto come partecipanti la vicepresidente e geologa, Elisa Livi, il prof. Marco Benvenuti dell'Università di Firenze e l'enologa Alessandra Ticci in rappresentanza di Assoenologi Giovani Toscana. Entrambe le degustazioni hanno registrato il tutto esaurito. Il programma completo delle degustazioni è disponibile Qui: alcuni posti sono ancora disponibili, prenotazione tramite email: mostradelchianti@pirene.it.

Il programma per stasera, lunedì 27 maggio, prevede l’apertura della festa alle ore 18:00 con i Laboratori Orchestra dell’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” presso il giardino della Biblioteca Comunale “E. Balducci”. Alle ore 19:00 la degustazione gratuita in Piazza del Popolo, “Gli autoctoni di Montespertoli” a cura dei Viticoltori di Montespertoli, alle ore 19:00 l’esibizione del coro de I Montegufetti a seguire musica dal vivo con i Soul O’Clock e i giochi delle contrade con la pallavolo e il torneo di burraco. Martedì 28 maggio sarà un pomeriggio dedicato alla scoperta del territorio di Montespertoli, con un focus su sentieri, fauna e flora. Alle ore 16:00, si terrà una passeggiata sull’Anello di Montalbino e Rio Chiocciolino, organizzata dal CAI - Sezione di Scandicci. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo a scandicci@caiscandicci.it. Mentre alle ore 21:00, presso la Sala del Consiglio, l'Amministrazione Comunale di Montespertoli presenterà le nuove mappe dei sentieri di Montespertoli “Passeggiate nel territorio di Montespertoli: fra geologia, storia e natura”.

Questo progetto mira a valorizzare e promuovere il territorio facilitando l'accesso ai percorsi naturalistici e migliorando la fruizione degli spazi verdi. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con CAI – Scandicci, Fondazione Geologi Toscana, Dipartimento Scienze della Terra (Università di Firenze) e Comitato Alberi e Natura. Parte delle foto presenti nella guida sono state realizzate dal Circolo Fotografico Fermoimmagine. A seguire, i ricercatori del CNR, Emiliano Mori e Andrea Viviano, illustreranno "Storie di fauna". Questo evento è a cura del CAI - Club Alpino Italiano. La Mostra del Chianti continuerà ad offrire un programma ricco di eventi, mostre, degustazioni e attività culturali fino a domenica 2 giugno, Qui il programma nel dettaglio.