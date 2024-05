Mostro di Firenze, il gip archivia le indagini su cartuccia nell'orto

Il gip Anna Liguori ha archiviato l'indagine sui delitti del Mostro di Firenze, avviata nel 2019 per verificare l'autenticità di una cartuccia trovata nell'orto di Pietro Pacciani nel 1992. La cartuccia era sospettata di essere stata manomessa. La stessa procura aveva chiesto l'archiviazione nel 2022, nonostante l'opposizione dei familiari delle vittime francesi uccise nel 1985. L'archiviazione, avvenuta il 17 maggio 2024, si basa sulla mancanza di nuovi elementi di prova e su rilievi ritenuti solo congetturali. L'indagine era partita da dubbi espressi dal consulente balistico della procura. L'avvocato Vieri Adriani, rappresentante delle vittime francesi, ha criticato la decisione come frettolosa e non supportata adeguatamente.