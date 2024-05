Orchestra Toscana Classica, evento con l'Italian Brass Week

In attesa dell’edizione 2024, l’Orchestra Toscana Classica rinnova la collaborazione con il Festival Internazionale degli ottoni Italian Brass Week, affidando il ruolo di soliste a Clara Gentile e Manuela Bianchi, giovani corniste premiate nelle ultime edizioni del concorso legato al festival. A impreziosire l’appuntamento di martedì 28 maggio (ore 21) al Conservatorio Cherubini di Firenze saranno inoltre il direttore americano Scott Woodard e Saruschan Aghamiri alla tuba, quest’ultimo vincitore del “Premio Rosario Lanzetta 2023”.

In programma il “Concerto per due corni e orchestra” di Franz Joseph Haydn, l’“Allegro per archi” di Gaetano Donizetti, il “Concerto per tuba e archi” di Arild Plau e la “Sinfonia n. 40 in sol minore” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Inizio ore 21. Biglietti 15/10 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. - www.toscanaclassica.com - toscanaclassica@outlook.com.

La stagione 2024 di Toscana Classica è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.