Ospedale di Pescia, nulla cambia per i pazienti nel mese di giugno: interventi chirurgici garantiti

Quella di quest'anno è una riorganizzazione dei posti letto in favore di una maggiore disponibilità di quelli di area medica per garantire, nel periodo estivo, il ricovero principalmente ai pazienti anziani e ai cronici.

E' quanto avverrà al S.S. Cosma e Damiano nel mese di giugno e nei successivi perché è proprio nell'ambito medico che emerge la necessità di lasciare invariato il numero dei posti letto, anche in ragione dell'aumento del numero di accessi provenienti dal pronto soccorso. A differenza degli anni scorsi, dunque, i setting di area medica resteranno sempre e completamente operativi proprio per accogliere quei pazienti che, risentendo delle alte temperature estive, spesso si scompensano, andando incontro a episodi clinici acuti.

La riorganizzazione interessa invece l'area chirurgica dove nulla cambierà per i pazienti, ai quali continueranno ad essere garantiti gli interventi, fatta eccezione della diversa collocazione nel setting di ricovero.

Nello specifico saranno sospesi i 22 posti letto chirurgici del setting D concentrando i ricoveri nel setting chirurgico F (chirurgia d’urgenza) che consta di 20 posti letto e nei 9 letti di Day Surgery (setting E); pertanto resteranno sempre attivi ben 29 posti letto.

Non verrà interrotta l'attività chirurgica: oltre a quella urgente è garantita principalmente quella oncologica (di chirurgia generale e ginecologica), urologica, ortopedica, e oculistica

Tale organizzazione nell'ospedale della Valdinievole analogamente a quanto avverrà negli altri presidi ospedalieri dell'Azienda USL Tc, non andrà ad erodere la pianificazione dell'attività chirurgica: le sedute operatorie verranno tutte recuperate nei tempi previsti dalla patologia.

Quest’anno, dunque, per consentire al personale la fruizione del diritto delle ferie estive, programmate ed obbligatorie, la riorganizzazione dei posti letto all'interno del presidio ospedaliero della Valdinievole sarà diversa rispetto agli anni precedenti (nel 2023 dal 10 giugno al 20 settembre, erano stati sospesi 10 posti letto nel setting D chirurgico e 10 posti letto medici e, come ogni anno, la Day Surgery era stata sospesa nelle 3 settimane centrali di agosto) a garanzia dell'attività di ricovero in medicina.

Fonte: Ausl Toscana Centro