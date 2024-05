Pieve a Nievole si colora: la prima opera sarà dello street artist Maupal

Sarà Maupal, street artist di fama internazionale, a partire con la prima opera: Dante Alighieri, il ponte di Dante di via Tanelli a Pieve a Nievole e la sua leggendaria frase "C'era quando c'ero".

Ecco gli ultimi dipinti inaugurati alcuni giorni fa' a Viareggio sui muri di contenimento costruiti dopo la strage del binario 10, strage che a detta dei periti del Tribunale di Lucca, poteva essere evitata se quei manufatti ci fossero già stati. A Pieve a Nievole, grazie alla collaborazione del Circolo 11 e del Professor Bruno Ialuna già direttore artistico del progetto viareggino, il primo dipinto che accoglierà i visitatori della Valdinievole all'uscita del casello autostradale di Pieve a Nievole di fatto uscita della Valdinievole, sarà realizzato da Mauro Pallotta in arte MAUPAL, Street Artist di fama internazionale e il preferito del Papa.

Quel muro, nel tempo, racconterà le peculiarità della Valdinievole e diventerà lui stesso punto di attrazione turistica grazie alle autorevoli firme che comporranno il puzzle della nostra valle. A fine estate l'artista produrrà alcuni bozzetti per scegliere tutti insieme il migliore. Questo è amministrare un territorio: far diventare un punto di forza a vantaggio del turismo e dell'economia del territorio, ciò che la legge impone per motivi di sicurezza e di tutela della salute pubblica, questioni non certo da sottovalutare.

Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole