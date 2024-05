Riciclaggio, controlli della finanza per 31 attività in centro a Firenze gestite da associazione a delinquere

Trentuno tra ristoranti e locali del centro storico di Firenze sono al centro delle indagini della Dda di Firenze in merito a un'associazione a delinquere legata all'appropriazione indebita, autoriciclaggio e reati tributari. Questa mattina 23 perquisizioni della guardia di finanza assieme al nucleo Scico prevalentemente a Firenze, poi Livorno e Napoli. I reati perpetrati tramite acquisizione o affitto, oltre che delle attività di cui sopra, anche di due alberghi, attività di noleggio auto e un'azienda di produzione di birra da 13,5 milioni di euro. Anche le quote di una squadra di calcio di Ischia. Soldi che sarebbero stati sequestrati. Le indagini sono state effettuate anche oltre Adriatico, con la Procura speciale contro corruzione e criminalità organizzata di Tirana (Spak) in Albania. Controlli a Valona, Tirana, Durazzo ed Elbasan. A capo di questa organizzazione un italiano e un albanese, ma al loro fianco "numerosi altri soggetti".