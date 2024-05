Sagra delle Ciliegie di Lari, successo per il primo weekend della 66esima edizione

Si è appena concluso il primo fine settimana della 66^ Sagra delle Ciliegie di Lari, la prima con il marchio IGP. Un fine settimana che ha visto uno straordinario successo di pubblico – sono stati stimati dalla Polizia Locale c.ca 12.000 visitatori - e che ha visto assegnato anche l’ambito premio della Ciliegia D’Oro 2024. Un’edizione ulteriormente impreziosita dalla medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica, consegnata ufficialmente ieri pomeriggio dalla Senatrice Ylenia Zambito, come riconoscimento per il lavoro svolto per la valorizzazione della Ciliegia di Lari IGP e della tradizionale e famosa sagra.

Si è aggiudicata la Ciliegia d’Oro 2024 l’azienda agricola Barsottini che ha vinto anche il premio per le migliori ciliegie nelle seguenti qualità: Van e Nuova Star. Si sono inoltre aggiudicati il premio per la migliore ciliegia nelle seguenti qualità:

Azienda Agricola Mastrociliegia: per le varietà Early Star, Black Star, Marchiana. Azienda che si aggiudica anche il premio per il Miglior Stand;

Azienda Agricola Tosi: per la varietà Ferrovia;

Azienda Agricola Guagliardo: per la varietà Celeste;

Azienda Agricola Zaupa: per le varietà Frisco e Siso

Azienda Agricola Gonnelli: per le varietà Prime Giant, Morella e Usigliano

I premi sono stati assegnati all’esito dei lavori della Giuria tecnica composta, quest’anno da: Ivan Mencacci, in rappresentanza del Distretto Rurale della Valdera e Valdarno Inferiore, Giovanna Vaira, in rappresentanza della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Cinzia Pagni, in rappresentanza di Cia Etruria. Il palco della Ciliegia d’Oro è stato inoltre l’occasione per l’istituzione del premio “Imprenditore locale dell’anno” in memoria di Laura Paperini che sarà custodito fino all’assegnazione nel 2025 dalla figlia Cecilia. Nell’occasione è stata consegnata dall’Amministrazione Comunale una targa celebrativa alla Liquoreria Meini per i sui 150 anni di attività.

Hanno consegnato i premi oltre al Sindaco e all’Assessora alla Valorizzazione della Ciliegia di Lari Chiara Ciccarè, il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l’Assessora Regionale Alessandra Nardini, la Senatrice Ylenia Zambito, il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini ed il Consigliere Regionale Andrea Pieroni. A tutti loro va il ringraziamento per la presenza e il supporto dato alla Sagra delle Ciliegie.

Si replica a partire da venerdì 31 maggio fino a domenica 2 giugno con un altro fine settimana di Sagra che vedrà la riedizione del mercato dei prodotti DOP e IGP della Regione Toscana, a cura dell’Associazione Cuore, lo stand gastronomico a cura della Polisportiva Castello S.C., tanti spettacoli e attività di intrattenimento, show cooking – che ha visto protagonista in questo fine settimana Stefano Bernardeschi, il Fornaio di Lari e che vedrà protagonista il 2 giugno lo chef Marco Stabile - e ovviamente il mercato della Ciliegia di Lari. Da segnalare per domenica 2 giugno, presso il Castello dei Vicari, la conferenza sulla “Ciligia di Lari IGP e IGP Toscana”, alle ore 11.

"Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno visitato Lari in questo finesettimana – così il Sindaco Mirko Terreni e l’Assessora Chiara Ciccarè, che proseguono – tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno corale di tutta la comunità che crede in questa manifestazione, grazie a tutti i volontari che si sono messi e si metteranno a disposizione per la Sagra, contribuendo a valorizzare tutto il nostro il territorio oltre ad un prodotto straordinario di queste terre. Grazie a tutte le associazioni che collaborano alla realizzazione della manifestazione a cominciare dall’organizzatrice la Vivilari e i produttori della Ciliegia di Lari senza i quali la Sagra non potrebbe esistere".