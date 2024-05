Oltre duecento bambini e bambine al 'Carnevale di Primavera' a Santa Croce

L’Associazione Carnevale d’Autore in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “ Cristiano Banti” e con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno, che ha messo a disposizione gli educatori di Maricó , ha organizzato , nel pomeriggio di sabato 25 maggio, in piazza Garibaldi a Santa Croce, il “ Carnevale di primavera, festa della scuola”.

Hanno partecipato i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondaria di primo grado, accompagnati dalle famiglie e dalle insegnanti. Oltre duecento piccoli hanno preso parte all'evento.

"A ognuna e ognuno di loro va il nostro più caloroso ringraziamento. La riuscita di questa manifestazione ha visto bambini e ragazzi cimentarsi in elaborati scritti, in prove di disegno e pittura e laboratori creativi. Il successo della iniziativa ci incoraggia a voler dare continuità a questa esperienza. Come spesso accade, queste iniziative sono possibili grazie anche alla disponibilità delle associazioni di volontariato, in questo caso la Misericordia locale, e grazie a volontari dei gruppi del Carnevale: Gli Spensierati, La Lupa, Il Nuovo Astro, La Nuova Luna. Sempre pronti a credere nelle potenzialità del nostro Carnevale ed a incoraggiare le nuove generazioni ad appassionarsi a questa tradizione che, nel 2028, festeggerà i suoi primi cento anni! Cogliamo l’occasione per ringraziare, per la loro presenza all’iniziativa, la Sindaca Giulia Deidda e la Dirigente scolastica Laura Cascianini" dicono gli organizzatori.