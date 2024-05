Santa Croce sull’Arno, arriva la terza auto (ibrida) per la Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Santa Croce ha acquistato una nuova auto, una Fiat Panda Hybrid, la terza nel parco mezzi dei vigili.

Già in funzione da venerdì 10 maggio, la nuova auto consentirà agli agenti di ridurre i costi della benzina grazie alla sua piccola batteria a supporto del motore. L’acquisto del nuovo mezzo è stato fatto anche in vista delle prossime assunzioni che incrementeranno il numero di agenti in servizio.

Tutte e tre le auto del parco mezzi della Municipale, acquistate negli ultimi dieci anni, sono al momento perfettamente funzionanti e operative quotidianamente per garantire la presenza degli agenti su tutto il territorio santacrocese.

Fonte: Ufficio Stampa