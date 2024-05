Settimana della Prevenzione Empoli, in 2 giorni oltre 250 test con la Croce Rossa

Nel weekend appena passato abbiamo partecipato con grande piacere alla settimana della prevenzione organizzata da Centro*Empoli.

Parlando di prevenzione come Croce Rossa Italiana – Comitato di Empoli abbiamo voluto contribuire con misurazione della pressione arteriosa, misurazione della glicemia e portando per la prima volta sul nostro territorio il progetto Meet Test and Treat, un progetto innovativo messo in campo dal Comitato Nazionale volto allo screening HIV.

Dobbiamo dirci molto soddisfatti di questi 2 giorni di prevenzione. L’attività ha avuto molto successo. I numeri parlano chiaro: più di 200 test per la glicemia e pressioni arteriose, più di 50 test di screening HIV!

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia che la popolazione ripone nel nostro emblema e nel nostro operato, ma soprattutto non sarebbe stato possibile senza i nostri volontari che si sono formati per l’occasione, ed ai medici e gli infermieri indispensabili in questo tipo di giornate e per questi test.

Siamo sicuri che questo sarà per il progetto di screening HIV solo la partenza, vista l’importanza del tema trattato!

