Soccorso in centro a Firenze, persona infortunata evacuata con l'autoscala dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, in pieno centro a Firenze. Sul posto poco prima delle 17, in via delle Farine, la squadra è intervenuta per il soccorso ad una persona per la quale non era possibile effettuare il trasporto con la barella per il vano scale dell'edificio in cui si trovava.

La donna è stata così immobilizzata e posizionata su una barella toboga, per essere poi evacuata dalla finestra con l'utilizzo dell'autoscala. Al termine della manovra l'infortunata è stata consegnata al personale sanitario per il trasporto in pronto soccorso.