Taric Carmignano, la visita della giunta all'Alia Store

C’erano anche il sindaco Edoardo Prestanti e il vice sindaco e assessore all’Ambiente Federico Migaldi stamani alla Biblioteca comunale, a Seano, nel primo giorno d’apertura del “Pop up Alia store” (via Carlo Emilio Gadda, n. 27/29, ingresso via Giannini Fratelli), l’ufficio dedicato da Alia alla Taric, la tariffa corrispettiva che a Carmignano entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.

L’ufficio Taric è aperto tre giorni alla settimana, ogni lunedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30, per fornire informazioni sulla nuova tariffa, gestita e fatturata trimestralmente da Alia Multiutility, basata sulla misurazione dei rifiuti prodotti e per rilasciare il nuovo kit, composto da tre contenitori per carta e cartone, organico e residuo non differenziabile, e sacchi per la raccolta di imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapak, dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag).

I contenitori dovranno essere restituiti al momento del ritiro dei nuovi: i cittadini devono presentarsi all’ufficio Tari con la lettera inviata da Alia e, appunto, con i vecchi contenitori.

Per agevolare i cittadini, Alia e Comune hanno programmato anche una serie di assemblee pubbliche: la prima assemblea è convocata per giovedì 6 giugno alle 18 presso la polisportiva Colline Medicee a Seano, in via Bocca di Stella, 3; il secondo incontro, giovedì 13 luglio, sempre alle 18, è a Carmignano, nella Sala consiliare, in piazza Vittorio Emanuele II; l’ultimo incontro, ancora alle 18, è fissato a Comeana per mercoledì 26 giugno allo Spazio Giovani, in piazza Cesare Battisti, 17.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa