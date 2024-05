Teatro sotto le stelle a Castelnuovo d'Elsa, gli spettacoli della 35esima edizione

La “magia” del Teatro sotto le stelle a Castelnuovo d’Elsa. Sabato 1 giugno prende il via la rassegna estiva che si tiene all’aperto, nella suggestiva cornice di Piazza Santa Barbara, e che ogni sera – alle 21.30 - prevede uno spettacolo diverso.

Promossa dall’associazione teatrale culturale Gat e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la rassegna (giunta ormai alla 35° edizione) si aprirà sabato con lo spettacolo “La conosci Giulia”, che ruota intorno al tema del lavoro femminile, mentre domenica 2 giugno andrà in scena “Sorvegliato speciale”, commedia brillante non priva di scontri e colpi di scena, incentrata nel delicato rapporto tra due sorelle.

Un vortice di emozioni e conflitti, che riflettono le sfide dell'adolescenza moderna, costituiscono il leit motiv di “Sospesi” (lunedì 3 giugno) un groviglio di bisogni, desideri e aspirazioni, unite dall'impellente necessità di amore e accettazione alla lotta per emergere nella società attuale, mentre martedì 4 giugno il dramma della guerra irromperà con “Dante va alla guerra”, tratto da una storia vera, che racconta la vicenda del “soldato semplice Dante” (il titolo del libro da cui trae spunto lo spettacolo).

Ambientato in un teatro dell’antica Atene è “God” (Mercoledì 5 giugno), che ha come protagonisti due artisti dai nomi bizzarri come Epàtite e Diàbete in procinto di allestire un dramma incentrato sulla storia di uno schiavo chiamato Fidipide, che deve consegnare un messaggio al re Edipo. Scritto da Woody Allen, lo spettacolo avrà un crescendo di umorismo grottesco, con un finale a sorpresa. Una dissacrazione del ritratto femminile, troppo spesso idealizzato, è il tema de “Le Beatrici” (giovedì 6 giugno) ispirato al personaggio dantesco di Beatrice Portinari, mentre venerdì 7 giugno andrà in scena “Che crepi il lupo”, un intreccio tra cronaca e favola, tra realtà e fantasia, in un percorso di consapevolezza.

Finale sabato 8 giugno con il Gat che propone “Indovina chi sviene a cena. Ovvero, la teoria dei pinguini”. Una cena – come precisa il direttore artistico Nicola Pannocchi - “per tentare di recuperare l’impossibile e per avere la meglio sulla bigotta ideologia della famiglia tipo”.

L’ingresso a ogni spettacolo è 9 euro (abbonamento 8 spettacoli 50 euro). Prenotazione biglietti on line: www.gatteatro.com; info: 3926090772.

Tutto il programma della rassegna con le trame dei singoli spettacoli Qui.

Fonte: Comune di Castelfiorentino