Tempo di iscrizioni per il Centro Ricreativo Estivo di Poggibonsi

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alle attività del Centro Ricreativo Estivo del Comune destinato ai più piccoli per il mese di luglio. Quattro settimane di attività didattiche e un progetto di qualità con cui accogliere i bambini e le bambine in un percorso di divertimento, apprendimento, socializzazione e crescita.

Dove e quando. Il CRE sarà attivo dal lunedì al venerdì, dal primo al 26 luglio compresi, con orario 8-13. Le attività si svolgeranno presso la scuola d’infanzia Mastro Ciliegia in via Sangallo.

Le attività sono a cura di Pleiades Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito del progetto “Qualità & Continuità” all’interno dei servizi sociali ed educativi 0-6 anni del Comune. Il progetto di questa estate è “Il paese delle meraviglie in tutti i sensi” che prevede attività il cui filo conduttore sarà la storia “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll. Le attività saranno dedicate alla scoperta dei cinque sensi sia in forma reale che rielaborati in modo artistico e creativo attraverso un percorso ludico ed educativo in grado di fornire ai bambini e alle bambine una chiave di lettura semplice e funzionale rispetto alle proprie strategie percettive.



Le domande. Possono essere iscritti bambini e bambine residenti di età compresa fra i tre anni e i sei anni, più precisamente che abbiano compiuto i tre anni e che nell’anno educativo in corso abbiano frequentato la scuola dell’infanzia. Non saranno ammessi bambini che nell’anno educativo in corso hanno frequentato la primaria o il nido d’infanzia. Qualora il numero di domande superasse i posti disponibili (75) verrà stilata apposita graduatoria in base ai criteri previsti. La graduatoria sarà pubblicata entro il 17 giugno sul sito del Comune e all’Albo online. Coloro che intendono rinunciare al servizio potranno farlo senza alcun pagamento comunicando la decisione entro e non oltre il 23 giugno all’indirizzo istruzione@comune.poggibonsi.si.it. Le tariffe sono come sempre proporzionate alle fasce Isee di appartenenza.

Procedura online. La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro le 14 dell’11 giugno, con accesso tramite SPID collegandosi al sito. In base alla necessità, che sarà valutata in seguito alla raccolta delle iscrizioni, potrà essere attivato anche il servizio di trasporto scolastico. Info e bando sono sul sito. Per ulteriori informazioni: istruzione@comune.poggibonsi.si.it

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa