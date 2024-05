Torna 'Petrozio': quattro giorni di musica, ballo, birra artigianale e cibo

Il Circolo Arci Petroio APS è pronto anche quest’anno a invitarvi alla festa che anno dopo anno accompagna le nostre e le vostre estati, quattro giorni pieni di musica, birra artigianale, ottimi cocktails, l’osteria con il suo spettacolare galletto.

La Festa di Petròzio è giunta alla sua XVI edizione e continua la voglia di ballare e stare bene insieme, nella pace, nell’inclusività, nel rendersi conto che un’alternativa a un mondo fatto di scontro esiste ed è estremamente bello e a portata di mano, ci vuole impegno, ma dà tantissime soddisfazioni ed è per questo che il Circolo di Petroio continua ad essere orgoglioso di invitarvi nella sua pista.

Quest’anno abbiamo anche il piacere e l’onore di avere oltre alla forza lavoro dei nostri preziosissimi volontari, senza i quali tutto questo non esisterebbe, anche l’appoggio e l’aiuto di:

Non Una Di Meno Empoli

Fondazione Dopo di Noi

Compagnia Teatrale Unicorno

E naturalmente ARCI

Ed ecco le nostre serate :

30 MAGGIO :

AB29 Alternative Rock Band

Le AB29 sono una band del circondario, fresca, nuova, di musica alternative rock, parole e musica originali. Con tanta grinta e tanto talento sono sicuramente il gruppo più adatto ad aprire le danze di Petròzio.

All Broken 29.

31 MAGGIO

ANCE ed ECHO BEACH con il loro TRIBUTO A RINO GAETANO

Questo evento non avrebbe bisogno di presentazione, i meravigliosi successi di Rino Gaetano, un artista poliedrico e intimo come pochi altri, non smettono di farci pensare e ballare, magistralmente eseguito da due icone del panorama musicale del circondario, Ance il nostro cantautore preferito e gli Echo Beach da tantissimi anni coprono le distanze con la loro passione musicale.

1 GIUGNO

SINAPSY INTERROTTE serata evento HAPPY BIRTHDAY SINAPSY

Questa storica band fa musica demenziale e non è facile fare musica demenziale di altissima qualità, se così si può dire, da ben 20 anni! Imperdibile serata per ridere e urlare TANTI AUGURI!!!!

2 GIUGNO dalle 19:00

NOI SIAMO TEMPESTA

Piccolo festival transfemminista itinerante

Siamo onorati di essere la prima tappa del tour di questo mini festival

Noi Siamo Tempesta il gruppo di lettura della Liberia Rinascita di Empoli ci farà ascoltare in una serata OPEN MIC estratti del libro di Michela Murgia “Ricordatemi come vi pare”.

In esposizione ci saranno le opere di Camilla Garofano e i banchi di SWAP vestiti e piante & talee a cura di Non Una Di Meno Empoli

A seguire Sconsiderata DJ set e Karaoke

Circolo Arci Petroio Via Villa Alessandri 3 – Zona sportiva Petroio – Vinci (FI)

OSTERIA: (Vi consigliamo caldamente di prenotare) chiamate o whatsapp Serena 347 0572392

FB: https://www.facebook.com/circoloarcipetroio

IG: #circoloarcipetroio