Un nuovo ecografo per il pronto soccorso del San Jacopo

L'Agraria Checchi Silvano s.p.a. ha donato al Pronto Soccorso del San Jacopo un ecografo di ultima generazione con 3 sonde. L'apparecchio va ad integrare la dotazione del PS; gli ecografi ormai sono indispensabili per l'attività diagnostica del medico di Pronto Soccorso, in particolare per la valutazione della morfologia e della funzionalità degli organi di torace e addome.

Il direttore sanitario del presidio la dottoressa Lucilla Di Renzo, unitamente al direttore della Medicina d'Urgenza di Pistoia, il dottor Mirco Donati, ha sentitamente ringraziato la famiglia Checchi per l'attenzione riservata all'ospedale di Pistoia.