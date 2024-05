Vino, il Consorzio Chianti torna in Asia

Prosegue “Chianti Lovers Asian Tour 2024”. Dopo una prima tappa istituzionale di debutto con Masterclass a Taipei-Taiwan, tenutasi lo scorso 23 maggio, il Consorzio Vino Chianti vola ad Hong Kong per la fiera “Vinexpo Asia”, in programma da domani, 28 maggio, e sino al 30. Il Consorzio continua la sua campagna promozionale all’est dove il pubblico degli eno-appassionati continua a crescere.

Ad Hong Kong saranno presenti 137 etichette di cui 43 della denominazione Chianti d.o.c.g. In rappresentanza della denominazione ci sarà il banco istituzionale/winebar con oltre 50 etichette in degustazione. Il winebar ha riscosso un grande successo e afflusso di visitatori al recente Vinitaly di Verona.

Sempre a Hong Kong il 28 maggio dalle 19 alle 22, il Consorzio realizzerà, al ristorante italiano “Amalfitana”, nel cuore del quartiere Central, il suo format “Chianti Lovers Pizza Party” proponendo una carta vini di oltre cinquanta etichette in abbinamento con la pizza artigianale. Vino Chianti e pizza, binomio del made in Italy nel mondo.

“Il Chianti torna in terre e mercati storicamente appassionati dal nostro vino - dichiara il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi -. Come già in Giappone, Corea del Sud, Taipei-Taiwan, anche ad Hong Kong il pubblico degli eno-appassionati cresce sempre più. Ed il Chianti è una delle eccellenze italiane a livello globale. Diamo anche la possibilità alle aziende aderenti al Consorzio di farsi conoscere e creare nuovi rapporti commerciali con clienti orientali”.

Fonte: Ufficio Stampa