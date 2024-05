Visite ed ecografie gratuite per bambini a Cisanello: ecco come aderire

In occasione della Settimana mondiale della tiroide l’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup diretta da Diego Peroni aderisce alle iniziative con l’Ambulatorio di patologia tiroidea (responsabile, la pediatra Nina Tyutyusheva) che offrirà consulenze, visite e ecografie tiroidee gratuite a bambini e adolescenti nell’Edificio 1 del Presidio ospedaliero di Santa Chiara nella giornata del 30 maggio. I genitori interessati potranno inviare una email all’indirizzo ped.endo.pisa@gmail.com specificando nell’oggetto “Settimana mondiale della tiroide” e indicando l’età del ragazzo/a e per quale sintomatologia o storia clinica si richiede l’esame. I posti disponibili sono limitati, ma sarà fatto tutto il possibile per soddisfare tutte le richieste pervenute.