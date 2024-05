Volo del Ciuco e 10K Run, un weekend di eventi per Empoli

Un fine settimana ricco di eventi. Sabato primo giugno tornerà a dare spettacolo la manifestazione “Volo del Ciuco” e domenica 2 giugno si correrà la terza edizione della gara agonistica competitiva “"10K Run Empolese" e la gara ludico motoria non competitiva su percorso di 5km. Pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee a transito e sosta nelle vie e piazze interessate dagli itinerari delle rispettive manifestazioni.

VOLO DEL CIUCO – L’iniziativa come noto prevede lo svolgimento di un corteo storico che seguirà questo programma: alle 21 di sabato primo giugno, partenza dalla sede dell’associazione Compagnia di Sant’Andrea al palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra, poi via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, (sosta e benedizione del ciuco), via del Giglio, piazza della Vittoria, via Roma, via Giuseppe del Papa, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti e conclusione della manifestazione alle 23.30.

Con ordinanza 328 del giorno 24 maggio 2024 (https://shorturl.at/LBrea), dalle 9 alle 19.30 del giorno primo giugno, intera piazza Farinata degli Uberti, saranno disposti temporaneamente divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; dalle 19 fino al termine della manifestazione del giorno primo giugno 2024 e comunque solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, intera area Zona a Transito Limitato, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL. In piazza della Vittoria, intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli del TPL; piazza Guido Guerra, rotatoria, temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo storico; via Tinto da Battifolle, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione. Si prosegue poi per via Salvagnoli, tratto compreso tra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli, all’intersezione con via Salvagnoli, obbligo di svolta a dx in via Salvagnoli in direzione ovest per chi proviene da nord; via dei Neri, all’intersezione con via Leonardo da Vinci, divieto di transito con obbligo di svolta a dx in direzione di via Cavour; via Curtatone e Montanara, all'intersezione con piazza della Vittoria, obbligo di svolta a dx in direzione via Carrucci. Si dispone altresì che dalle 22.30 alle 24 del giorno primo giugno, nell’intera piazza Farinata degli Uberti siano adottati temporaneamente il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Inoltre, con ordinanza 329 del giorno 24 maggio 2024 (https://shorturl.at/qYhQv), per consentire alcune attività dell’associazione promotrice dell’evento, in via Cosimo Ridolfi, nel tratto tra l’intersezione con via Giuseppe del Papa e via del Giglio, dalle 18 del giorno 31 maggio 2024 alle 01:00 del giorno primo giugno 2024, saranno istituiti il divieto di transito per tutti i veicoli, compresi i residenti con autorizzazione per ZTL, eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

GARA AGONISTICA “10K RUN EMPOLESE” e LUDICO MOTORIA 5KM – Con ordinanza 330 del giorno 24 maggio 2024 (https://shorturl.at/Fi6Tw ), per permettere lo svolgimento e il passaggio della gara agonistica competitiva “10Km Run Empolese” che si terrà nella zona sportiva di Empoli domenica 2 giugno 2024 dalle 9 alle 11, con partenza dalla pista di atletica dello stadio Carlo Castellani, uscita stadio, immissione sx in via delle Olimpiadi, sx via Guido Rossa, dx pista pedonale, incrocio sx, immissione via della Tinaia, dx via del Piano della Tinaia, dx via del Piano, dx via Arnovecchio, dx via della Tinaia, immissione via delle Olimpiadi, dx via della Maratona, sx ingresso porta entrata stadio via delle Olimpiadi pista di atletica e arrivo davanti alla Maratona e della gara ludico motoria non competitiva su percorso di 5km, organizzata nell’ambito della “10Km Run Empolese”, saranno adottati alcuni provvedimenti alla mobilità: sospensione temporanea della circolazione, relativamente ai tratti di strada interessati, per tutto il percorso della competizione ricadente nel Comune di Empoli e di tutti i veicoli eccetto quelli adibiti alla corsa, per la gara agonistica “3° 10k Run Empolese” e per la gara ludico motoria non competitiva 5Km, che si svolgerà sulle strade comunali con partenza dalla pista di atletica stadio Carlo Castellani, uscita stadio, immissione sx in via delle Olimpiadi, sx via Guido Rossa, dx pista pedonale, incrocio sx, immissione via della Tinaia, dx via del Piano della Tinaia, dx via del Piano, dx via Arnovecchio, dx via della Tinaia, immissione via delle Olimpiadi, dx via della Maratona, sx ingresso porta entrata stadio via delle Olimpiadi pista di atletica e arrivo davanti alla Maratona.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa