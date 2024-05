Volo del Ciuco 'all day long', una vera e propria festa medievale a Empoli

Un Volo del Ciuco che dura un giorno intero, dalle 10 del mattino con lo spazio per lavoratori e giochi antichi, fino a tarda sera con la festa in piazza Farinata e l'atteso volo del ciuco di cartapesta. Quest'oggi nella stanza della Compagnia di Sant'Andrea è stato presentato il programma alla presenza della dirigenza dell'associazione (presidente Claudio Del Rosso e vice Freddy Lavezzo), con l'assessore alla cultura Giulia Terreni e studenti e studentesse del Virgilio che hanno realizzato concretamente il ciuco che volerà.

L'anteprima sarà alle 18 del 31 maggio, con l’aiuto di alcuni attori e attrici, sarà rappresentata la figura di Ippolito Neri, l’autore della Presa di San Miniato, dove si racconta del volo del ciuco a Empoli, per la prima volta. Si parte da piazza del Popolo, dove Neri abitava e si arriva in piazza Farinata.

Entrambe le iniziative sono realizzate in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Empoli, come pure quella in programma per martedì 11 giugno, alle 18 nell’Auditorium del Palazzo Pretorio ed ha come tema proprio la rievocazione storica del Volo del ciuco alla quale saranno presenti la presidente dell’Apte Rossana Ragionieri, il presidente della Compagnia di Sant’Andrea Claudio del Rosso e la presidente del Centro delle tradizioni popolari Daniela Mancini.

A seguire il Banchetto Medievale di venerdì 31 maggio alle 20, con tavole imbandite per via Ridolfi, in pieno centro. Spettacolo con musiche e danze a prenotazione obbligatoria entro le 20 del 30 maggio (338/4199372).

L'appuntamento principale è per sabato 1 giugno, con animazione sin dalla mattina. Nel pomeriggio, dalle 16, i musici e il 'Giullar Cortese' ad animare le strade e le piazze del centro, con tanto di animazione dal Palio dei Trampoli di Urbino. Dalle 21 poi è tempo del corteo storico con centinaia di figuranti, i nuovi vestiti allestiti dall'Auser empolese, gli sbandieratori dalle contrade di Porta Fiorentina e Caracosta di Cerreto Guidi e lo spettacolo del fuoco. Presenti anche le associazioni de Il Torrino e Borgo Pontormese (ricordiamo che il Volo del Ciuco chiama a raccolta i tre 'castelli' di Empoli: il centro, Pontorme e Monterappoli).

Alle 22.30 il Volo effettivo del ciuco, il cui nome verrà reso noto solo in piazza poco prima della discesa dal campanile della Collegiata, che quest'anno sarà illuminato internamente ed esternamente. La realizzazione è nata da un’idea di un impresario edile della zona, Gabriele Lampignano, della Edilampo. Che già lo scorso anno si adoperò per mettere in sicurezza il campanile (la scala interna e la terrazzina all’apice) e che quest’anno, ha provveduto a realizzare l’illuminazione. Oltre alla Edilampo hanno contribuito a realizzare l’illuminazione le aziende L’Elettrica, la BZ impianti elettrici di Marco Bizzino, la Fondazione Sesa e il dottor Nedo Mennuti.

Ricordiamo che è possibile inviare le proprie segnalazioni sul nome del ciuco a gonews.it, scrivendo a redazione@gonews.it o mandando un messaggio Whatsapp al numero 392/9057087.