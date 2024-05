A Empoli il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto

Nella giornata di ieri, 27 maggio, Fratelli d’Italia empolese ha organizzato un incontro tra il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made In Italy Fausta Bergamotto ed alcune aziende del nostro territorio.

Presenti, oltre a rappresentanti di tutta la coalizione di centro destra, anche i candidati a sindaco Simone Campinoti per Empoli e Federico Pavese per Montelupo Fiorentino.

La visita del Sottosegretario è iniziata alla Bruno Manetti di Montelupo Fiorentino, azienda specializzata nella realizzazione di maglieria in cashmere, commercializzata, oggi, dai propri showrooms di Milano, New York e Dusseldorf per portare in tutto il mondo capi di eccellente qualità.

E’ proseguita, poi, alla Antonini Srl, azienda empolese leader internazionale nella produzione di forni industriali per la lavorazione (ricottura e decoro) del vetro cavo. La Antonini Srl, nata nel lontano 1946, è oggi diretta da due donne, Barbara e Francesca Antonini, le quali hanno esposto al Sottosegretario l’alta qualità dei loro prodotti frutto di una sapiente unione tra alta tecnologia e artigianalità. L’azienda, tra l’altro, ha appena ottenuto la certificazione Parità di Genere, indice del raggiungimento di una serie di obiettivi richiesti, tra cui l’opportunità di inclusione e di crescita delle donne in azienda, la tutela della conciliazione vita-lavoro, la equità remunerativa per genere.

La visita si è conclusa alla Fattoria di Piazzano, azienda agricola che, da tre generazioni, produce vini di alta qualità privilegiando una gestione ecosostenibile delle pratiche agricole.

Il Sottosegretario Bergamotto si è dimostrata molto attenta alle caratteristiche e anche alle problematiche delle aziende visitate, testimoni perfette di sintesi tra tradizione familiare e innovazione tecnologica. In una parola ottimi esempi di vero Made in Italy a cui il Sottosegretario, nel solco della azione dell’attuale Governo, ha garantito supporto a tutela del “saper fare” italiano che le stesse, ciascuna nel proprio settore, rappresentano.

Fonte: Fratelli d'Italia