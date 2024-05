Bindi (Cdx Vinci): "Bilancio non brillante, 80% dei crediti a rischio di non riscossione"

E’ stato approvato il bilancio consuntivo del comune di Vinci anno 2023. Un bilancio caratterizzato da molte ombre che mostrano difficoltà del Comune nella gestire finanziaria dell’Ente.

A fronte di crediti da incassare degli anni pregressi al 2023 di 10 milioni di euro, in bilancio figura un Fondo svalutazione crediti di 8 milioni, il che significa che il Comune di Vinci ritiene che l’80% dei propri crediti rischiano di non essere riscossi. Ci sono inoltre le pesanti conseguenze dei troppi mutui accesi in passato che costringono il Comune ha sborsare rate annuali di oltre 1 milione di euro. Situazione che recentemente ha costretto il Comune a rinegoziare il debito per ridurre di 350 mila euro la rata al fine di avere maggiore disponibilità finanziarie. Una situazione difficile conseguente a numerosi mutui il cui debito residuo ammonta ancora, dopo tanti anni, a 16 milioni. Un bilancio consuntivo non brillante conseguente a scelte sbagliate, specchio di una gestione finanziaria inadeguata del Comune che evidenzia la necessità di voltare pagina.

Mariagrazia Bindi, candidata al Consiglio comunale