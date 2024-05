Cade in Arno a Lastra a Signa, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 18:40 nel comune di Lastra a Signa in Via Ponte Nuovo sul tratto del fiume Arno, per il soccorso e recupero di un uomo che è stato visto gettarsi nel fiume. I Vigili del fuoco intervenuti con la squadra ordinaria e il nucleo sommozzatori, hanno raggiunto la zona e recuperato un uomo di origini pakistane in stato di alterazione che a nuoto ha raggiunto la sponda ed è stato disposto su una barella spinale e affidato al personale sanitario per i controlli del caso.