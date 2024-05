Casalinga gestisce centrale dello spaccio, arrestata a Rosignano

Arrestata una 35enne casalinga dell'Est Europa perché ritenuta responsabile di una centrale di smercio della droga. Lo hanno scoperto i carabinieri a Rosignano Marittimo, arrestando la donna.

Nella disponibilità della 35enne, si spiega, rinvenuti due zaini con all'interno circa un etto e mezzo di cocaina già suddivisa in una cinquantina di dosi, due bilancini digitali di precisione, una macchina per termosaldare in sottovuoto e materiale plastico predisposto per confezionare le dosi di droga. Sequestrati anche 200 euro, ritenuti provento di spaccio.

A smascherare la donna, i movimenti delle persone nei pressi dell'abitazione.