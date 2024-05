Cena da 400 coperti per Francesca Giannì sindaca: i prossimi appuntamenti

Il Pd di Castelfiorentino esprime soddisfazione per il pranzo con la candidata a Sindaca del centrosinistra Francesca Giannì, che ha visto la partecipazione di 400 persone e invita alle iniziative di questa settimana. Il Segretario cittadino Gabriele Romei commenta così: “dopo il bel momento corale di domenica, continuano le iniziative del PD castellano a supporto della nostra candidata Francesca Giannì in altre zone di Castelfiorentino, sia in pieno centro come a Castello alto, ma anche “al di là del ponte”, e nelle frazioni di Dogana (30 maggio) e Fontanella (31 maggio). Inoltre Sabato 1 giugno ci sarà un incontro al Circolo Bastione con Nicola Zingaretti (ore 15.30)”.

“Il valore della gratitudine, il valore del lavoro, il valore della testimonianza. 400 persone per un pranzo speciale”, con queste parole Francesca Giannì ha voluto ringraziare tutte le forze partitiche e civiche che la stanno accompagnando in questa campagna elettorale.

“Viviamo in tempi complicati e una partecipazione così vasta e così appassionata è tutt’altro che scontata, per questo ci tengo a stringere in un abbraccio pieno di calore tutti i partecipanti, a partire dal Presidente Giani, dai Sindaci e dai candidati Sindaci di zona, da tutti i miei compagni di avventura, le ragazze e i ragazzi della lista civica. Un abbraccio speciale va al partito democratico castellano, al suo segretario Gabriele Romei e a tutti i componenti della nostra lista: Ilaria Angiolini, Enea Beshaj, Silvia Callaioli, Silvano Comanducci, Fabrizio Corsi, Caterina Dani, Daniele Di Lucia, Federico Fioravanti, Marta Longaresi, Eleonora Morreale, Chiara Niccoli, Giulia Sireci, Fabio Tinti, Rosanna Ulivieri e Yazid Zenarti (Zizze)”.

Agenda elettorale:

martedì 28 maggio ore 18.00 – Piazza delle stanze operaie

mercoledì 29 maggio ore 18.00 – Piazza Grandi

giovedì 30 maggio ore 18.00 – Via Benozzo Gozzoli

giovedì 30 maggio ore 21.15 – Circolo Dogana

venerdì 31 maggio ore 18.00 – Parco dei filosofi

venerdì 31 maggio ore 21.15 – Circolo Fontanella

sabato 1 giugno ore 10.00 Volantinaggio

sabato 1 giugno ore 15.30 Incontro con Zingaretti Circolo il Bastione

Fonte: Pd Castelfiorentino