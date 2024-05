Comitato di Borgo: "A Empoli altre 7 antenne realizzate fuori dal piano comunale per mancati aggiornamenti"

Lunedì 27 maggio si è nuovamente riunita l'assemblea del Comitato di Borgo per l'emergenza "antenna Pirata". Ancora 60 persone, vicine e solidali che stanno approfondendo e studiando la questione.

Da una parte le informazioni raccolte dal Comitato e dall'altra quelle offerte nella puntata di Report di domenica, che consigliamo tutti di andare a rivedere al link sopra indicato, ci consentono di definire nuovi obiettivi.

E' maturata la consapevolezza che purtroppo vi è ancora da parte di molte persone e dell'amministrazione comunale poca informazione e molta leggerezza incauta. La questione è più ampia e non può essere affrontata solo come un problema del quartiere. Noi chiediamo con forza la rimozione dell'antenna per le modalità molto scorrette e a nostro avviso illecite con cui è stata gestita la questione dalla Iliad e dal Comune, senza la dovuta trasparenza e consapevolezza, ma chiediamo anche un cambiamento radicale di atteggiamento da parte dei candidati sindaci.

Ci sono ad Empoli altre sette antenne, tutte Iliad, tutte con 3G, 4G e 5G, autorizzate e in parte già realizzate fuori dal piano delle antenne a causa del suo mancato aggiornamento annuale senza una discussione pubblica, altre ancora nei comuni limitrofi e migliaia in tutta Italia.

L'assemblea, vagliando varie proposte ha intanto deciso per i prossimi giorni, di chiedere alla giunta comunale nella persona della sindaca Brenda Barnini e dell'assessore all'Ambiente, Massimo Marconcini un incontro con la cittadinanza per spiegare i motivi politici del mancato aggiornamento del Piano delle antenne, la mancata comunicazione ai consiglieri comunali ed alla popolazione della lettera aperta ai sindaci della autorevole "Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente" ISDE e per sollecitare la richiesta di accesso agli atti che tarda ad avere risposta. LA richiesta è stata subito inoltrata e attendiamo risposta.

L'assemblea ha inoltre deciso di proseguire e incrementare la protesta dei lenzuoli alle finestre e di distribuire un volantino di informazione e sensibilizzazione, in tutti i quartieri interessati dalle nuove installazioni fuori dal piano delle antenne e in occasioni pubbliche. Avremo modo poi nelle settimane successive di giugno di avviare altre iniziative di approfondimento e sensibilizzazione del tema campi elettromagnetici a intensità e frequenze sempre più elevate. Ciò che dovrebbe fare l'Amministrazione comunale.

Comitato di Borgo