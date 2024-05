Conference League, maxischermo al Franchi per seguire la finale della Fiorentina

Domani sera la Fiorentina scenderà in campo contro l’Olympiakos per la finale di Conference League. La partita si giocherà ad Atene ma allo stadio Franchi è previsto un maxischermo per seguire l’incontro. Per consentire l’arrivo dei partecipanti all’iniziativa, su richiesta dell’ACF Fiorentina e secondo le indicazioni della Questura, sono stati predisposti provvedimenti nella zona.

Si inizia domani dalle 15 con i divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e viale tranne il controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), viale Nervi, viale Valcareggi (eccetto controviale), in piazzale Campioni del ’56. Sempre dalle 15 scatteranno anche divieti di transito via Carnesecchi (tra viale Fanti e via San Gervasio) e viale Fanti (nel controviale tra via Carnesecchi e il numero civico 53) con deroga per i mezzi di polizia e di soccorso, i veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili. Prevista inoltre la chiusura di viale dei Mille (da viale Fanti a via Frusa), viale Fanti (da largo Gennarelli a viale Nervi eccetto controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), via Duprè, via Mameli, viale Fanti (tra viale Nervi e via Calatafimi sulla corsia con provenienza da quest’ultima), viale Nervi e viale Valcareggi (deroga per mezzi di soccorso e polizia, veicoli diretti ai passi carrabili, mezzi autorizzati). Ancora divieti di transito in viale Paoli (fino a via Lungo l’Affrico compreso il controviale), piazzale Campioni del ’56 e piazzale Campioni del ’69.

I veicoli del commercio su area pubblica saranno collocati in viale Fanti fronte stadio Ridolfi (controviale lato numeri civici dispari) e piazzale Campioni del ’69.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa