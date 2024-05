Corteo pro-Palestina al consolato, perquisizioni della Digos verso studenti

Dopo le cariche delle forze dell'ordine per il corteo per la Palestina del 23 febbraio vicino al consolato Usa a Firenze, la Digos sta eseguendo perquisizioni nei confronti di alcuni studenti, per i quali si ipotizza il reato di resistenza aggravata.

Quel giorno la manifestazione era stata concessa per giungere a piazza Ognissanti, ma alcuni manifestanti tentarono di raggiungere il consolato e da lì ci furono le cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine. Per quei fatti la procura aprì un'inchiesta. Quel giorno vennero fatte cariche molto più pesanti a Pisa, sempre verso degli studenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO