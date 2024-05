Dal Cuoio l'associazione Sporvic Community sbarca al Forum della Pubblica Amministrazione

L’associazione Sporvic community ha presentato al Forum PA 2024, svoltosi al palazzo dei congressi a Roma, i risultati di un importante progetto realizzato con la Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa dal titolo: “Ecosistema Suap, innovazione in co-design”.

L’associazione Sporvic community, di cui il Comune di Castelfranco di Sotto è capofila, è stata costituita dai comuni del Comprensorio del Cuoio ed ha come scopo la gestione di una piattaforma telematica per la gestione dei procedimenti di competenza dei Suap e l’erogazione di servizi di assistenza, formazione e consulenza a diversi comuni della Toscana.

L’evento di presentazione, inserito nel programma ufficiale del Forum PA, si è svolto in un’area attrezzata della più importate rassegna a livello nazionale per la Pubblica Amministrazione. Il talk è stato introdotto da Michele Parenti, Responsabile tecnico dell’Associazione, il quale ha messo in evidenza che il progetto di cui si espongono i risultati prevedeva attività di formazione ed attività di laboratorio cui hanno preso parte circa 50 partecipanti tra Responsabili Suap, Responsabili dei servizi comunali e degli altri Enti pubblici (Vigili del Fuoco, genio civile, Regione) interessati ai procedimenti Suap ed anche diversi rappresentati degli ordini professionali.

Il Presidente dell’Associazione, Gabriele Toti, Sindaco del Comune di Castelfranco di Sotto, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto ed espresso soddisfazione per l’opportunità di esporne i risultati in una manifestazione prestigiosa come il Forum della PA. Quindi è stata la volta del Prof. Andrea Tenucci della Scuola S. Anna di Pisa, che ha illustrato le fasi nelle quali si è articolato l’intero progetto, durato circa sei mesi, ovvero la formazione, il co-design e la divulgazione ed ha spiegato le metodologie usate per la conduzione del progetto, come le attività di brainstorming. Il Prof Tenucci ha quindi evidenziato come nel complesso ecosistema Suap il nodo centrale risulta essere quello di trovare una sintesi tra processi di management organizzativo e di innovazione tecnologica.

Al Talk ha preso parte anche il Dirigente dei servizi informativi e di innovazione tecnologica di Regione Toscana, Gianluca Vannuccini, al quale è stato richiesto di fare il punto sulle iniziative in corso a livello nazionale e regionale per l’attuazione dei programmi in ambito PNRR per la completa gestione in modalità telematica dei procedimenti dei Suap (Sportelli per le imprese) e dei Sue (Sportelli. per l’edilizia civile).

Dopo altre testimonianza da parte del docente. Avv Alessandro Del Dotto e del Responsabile Suap Alessandro Piazza, le conclusioni sono state affidate al Responsabile tecnico dell’Associazione, il quale ha evidenziato che i risultati del progetto sono stati illustrati in una pubblicazione edita dalla Scuola S. Anna di Pisa, scaricabile dal sito dell’Associazione “sporvic.it”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto