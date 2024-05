Eccidio del Padule, serata di memoria con i Rotary Empoli e Valdelsa

Incontro di grande interesse naturalistico-storico quello avvenuto sabato 25 maggio 2024 tra il Rotary Club Empoli e Valdelsa. Un buon numero di soci e ospiti si sono dati appuntamento a Castelmartini (Larciano) presso il Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio, dove è posto anche il Monumento che ricorda l'eccidio del Padule perpetrato proprio ottanta anni fa dai soldati dell'esercito tedesco ai danni di 176 civili, tra cui anziani, donne e bambini.

Il Monumento è opera dello scultore e pittore empolese Gino Terreni e fu inaugurato il 16 Settembre 2002 alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

I partecipanti hanno effettuato una passeggiata nella più estesa palude interna italiana, che rappresenta un'attrattiva turistica notevole, sia dal punto di vista florofaunistico che paesaggistico.

Successivamente si è svolta la conviviale in un ristorante della zona, seguita dalla relazione del socio del Rotary Club Valdelsa Claudio Biscarini, uno dei maggiori studiosi italiani di storia militare, che ha ricostruito la vicenda della strage in modo dettagliato: l'eccidio del Padule è stato uno dei peggiori crimini consumati dai soldati tedeschi in Italia ed è rimasto per anni semisconosciuto al grande pubblico.

È stato grazie anche alle ricerche di Biscarini e dell'avvocato Giuliano Lastraioli che si è potuto fare luce su questi gravissimi fatti.

La relazione è stata seguita con grande attenzione da tutti i presenti ed ha sollevato diverse domande dando luogo a un vivace dibattito.

Erano presenti anche Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli e Sara Sostegni, assessore alla cultura del Comune di Larciano.

I due Presidenti, che hanno organizzato l'evento, Alessandro Bandinelli per la Valdelsa e Andrea Cantini per Empoli hanno ringraziato Claudio Biscarini per la chiarezza espositiva e per lo spessore delle sue ricerche storiche.

Fonte: Rotary Club Empoli