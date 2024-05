Elezioni Massa Carrara, 8 comuni al voto: tutti i candidati sindaco

Si andrà al voto anche nella provincia di Massa Carrara, con comuni per lo più di piccole dimensioni. Sono 8 i comuni, 4 di centrosinistra, i restanti di liste civiche.

Partendo da Casola in Lunigiana. Tre le liste in ballo: Casola Futura, in sostegno di Mattia Leonardi, Progetto Casola per Anna Leonardi e Il popolo dell'Alta Valle Aulella per Michele Ottolini.

A Comano due sole liste: Territorio e Rinnovamento a sostegno di Fabrizio Grigolini e Insieme per Comano con Antonio Maffei.

A Filattiera la sindaca Annalisa Folloni si ricandida per Alternativa Democratica. A sfidarla Federico Lucchetti con Filattiera nel Cuore e Giovanni Longinotti, ex assessore, con Insieme per il Futuro.

Si voterà anche a Fivizzano. Il sindaco uscente di centrosinistra Gianluigi Giannetti avrà come unico sfidante Monia Leonardi per Destinazione Futuro.

A Fosdinovo la sindaca uscente Camilla Bianchi non si ripresenta con il centrosinistra. E allora spazio ad Antonio Moriconi, assessore uscente alla cultura, con Uniti per Fosdinovo. Il centrodestra appoggierà Francesco Fruendi con lo schema classico FdI-Lega-FI-Noi Moderati. Terzo incomodo Rosi Sardella, con una lista civica, Fare Comune.

Continuando in ordine alfabetico, proseguiamo con Licciana Nardi. Due le liste nello schema classico cdx-csx. Renzo Martelloni, sindaco uscente, sfida Danis Santini, in corsa per il centrosinistra.

A Podenzana il sindaco Marco Pinelli ha deciso di lasciare per motivi di lavoro. Si ripresenta per il centrosinistra Riccardo Varese, già sindaco, conro Federica Fumanti a sostegno del centrosinistra.

Concludiamo con Tresana. Matteo Maestrini, di una civica di centrodestra, Tresana nel Cuore. Per Alternativa per Tresana invece un altro Matteo, Bartolini.