Elezioni Prato e provincia, tutti i candidati sindaco

Nella provincia di Prato si andarà a votare per il rinnovo di 5 amministrazioni comunali, tutte quante di centrosinistra.

Partiamo dal capoluogo. A Prato il sindaco Matteo Biffoni non si può ricandidare per lo scadere dei 10 anni di mandato. Per il centrosinistra troviamo Ilaria Bugetti a tentare di raccogliere il testimone. Il centrodestra presenta Gianni Cenni. Italia Viva supporta invece Marco Daneri. Tra gli altri candidati troviamo Jonathan Targetti con la lista Targettopoli, Paola Battaglieri per Rifondazione Comunista, Sinistra Europea e Alternativa per i Beni Comuni, Fulvio Castellari per il Pci.

A Montemurlo corsa a due: il sindaco uscente Simone Calamai per il centrosinistra potrà ricandidarsi. Le liste a supporto sono Pd, Montemurlo al Centro, AVS, Amare Montemurlo. Il centrodestra invece supporta Lorenzo Marchi con le liste Forza Italia, FdI, Lega e Insieme per Montemurlo.

Nella Valdibisenzio si va al voto anche a Cantagallo. Il sindaco Guglielmo Bongiorno si ricandida per la lista Cantagallo Destinazione Futuro, a fronteggiarlo sarà il consigliere comunale di opposizione Lorenzo Santi con Ripartiamo Cantagallo.

Più complicata la situazione di Vaiano. Il sindaco Primo Bosi, dopo l'approvazione della legge per un terzo mandato, ha deciso di andare avanti. Non supportato però dal Pd, che gli ha preferito Francesca Vivarelli con la lista Cambiare insieme per Vaiano. Gli altri due candidati in lizza sono Emanuela Paci con la lista Vaianesi e Silvano Agostinelli con Vaiano per Noi.

Infine Vernio, corsa a tre dopo la fine del mandato di Giovanni Morganti. Il centrodestra propone Marco Curcio (Centrodestra per Vernio), il centrosinistra spinge per Maria Lucarini (Insieme per Vernio) mentre Marco Ciani rappresenta un'anima civica (Rilanciamo Vernio)