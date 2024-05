Empoli si prepara: torna l'attesissimo Torneo dell'Oratorio

Tutto pronto per il fischio inaugurale della trentaduesima edizione del Torneo di calcio a 7 “Oratorio Sant’Andrea” di Empoli. A calciare il primo pallone, giovedì 30 maggio alle ore 20,45, saranno Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli e Don Guido Engels, proposto della Collegiata. Presso la struttura parrocchiale di Viale Buozzi si affronteranno oltre cinquanta squadre, divise in sette categorie, per un totale di circa centocinquanta partite. La manifestazione si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 23, e i giorni dedicati alle finalissime saranno il 9, il 10, l’11 e il 12 luglio.

Le categorie accolte per questa edizione sono Over 18, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, e Femminile.

Nato nel 1990 per iniziativa di Mons. Giovanni Cavini, indimenticato Proposto di Empoli, e di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentavano il Duomo, la manifestazione si impose nel giro di pochissimo tempo come una occasione di sport, di incontro, di amicizia e di volontariato. Riconosciuto più volte come il torneo parrocchiale con il maggior numero di iscritti in Italia, è divenuto nel tempo un appuntamento fisso e tutti attendono il fischio di inizio per passare una serata in compagnia, magari gustando un gelato e un panino preparato dall’efficientissimo bar interno alla struttura. Dal 2009 il torneo è organizzato e finanziato dall’Associazione di promozione sociale “Mons. Giovanni Cavini”, ente no-profit che si occupa di promuovere il valore della cultura e dello sport come elementi di educazione e crescita umana e spirituale e provvede, congiuntamente con la Parrocchia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’oratorio.

L’iniziativa vede il Patrocinio del Comune di Empoli, della Parrocchia della Collegiata di Sant’Andrea e la collaborazione con la Misericordia e il Centro Sportivo Italiano.

Per essere costantemente aggiornati su risultati e novità, gli organizzatori invitano a seguire la pagina Facebook “Torneo dei calcio a 7 Oratorio S. Andrea” e la pagina Instagram “Torneo_oratorio_ official”

Fonte: Ufficio Stampa