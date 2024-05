Fabbriche Aperte, dal Gruppo Lapi quasi 200 studenti negli impianti di Empoli e Castelfranco

Sono in totale quasi 200 gli studenti e le studentesse degli istituti tecnici del Comprensorio del Cuoio e dell’Empolese che hanno visitato le aziende del Gruppo Lapi nell’edizione 2024 di Fabbriche Aperte.

Grande successo e soddisfazione per le visite che, tra febbraio e maggio, hanno accompagnato i ragazzi delle scuole superiori alla scoperta delle varie realtà imprenditoriali che fanno parte della holding toscana con sede a Santa Croce sull’Arno.

Il progetto, da 13 anni abbracciato da Lapi Group come supporto alla formazione e all’orientamento dei giovani, è partito quest’anno a febbraio dall’azienda chimica di Castelfranco di Sotto FGL International, per proseguire poi nel resto delle aziende del Gruppo nel mese di maggio.

Ad essere coinvolti come protagonisti di queste visite formative sono stati i ragazzi dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato e quelli dell’Istituto Scolastico Ferraris-Brunelleschi di Empoli. I giovani, che studiano in indirizzi specifici legati all’attività delle aziende ospitate, hanno avuto un’occasione per poter vedere coi propri occhi il funzionamento di realtà aziendali vicine al loro percorso di studi. Un’opportunità utile a completare e valorizzare quello che di solito si studia sui libri di testo in aula.

Le visite hanno interessato Laos, l’azienda del Gruppo che si occupa di manutenzione e impiantistica e ha sede a Empoli, Toscolapi, azienda di riferimento per i prodotti di chimica di base e solventi con sede a Castelfranco di Sotto, Lapi Gelatine, player internazionale nella produzione di gelatina e peptidi di collagene da pelli bovine e di pesce con sede a Empoli, e Conceria Gi.Elle.Emme e Figli di Guido Lapi, rispettivamente azienda di produzione di cuoio per suola e storica realtà che commercializza tannini vegetali per il settore conciario.

Queste due imprese hanno unito le loro presentazioni nello stabilimento di Ponte a Egola (San Miniato) di Gi.Elle.Emme, per mostrare ai ragazzi il metodo della concia lenta in vasca dove sono utilizzati appunto i tannini.

Le aziende Lapi Group hanno aperto le loro porte agli istituti tecnici dei territori in cui operano, con l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, creando una preziosa occasione di conoscere dal vivo sistemi produttivi, gestione delle merci, sicurezza.

Fabbriche Aperte è un'iniziativa lanciata per la prima volta da Confindustria attraverso la rete delle associazioni territoriali e di settore, per promuovere la cultura d'impresa nella società. Il Gruppo Lapi ha sposato il progetto nel 2011 insieme a Federchimica, portandolo avanti il progetto ogni anno grazie al coordinamento organizzativo del Progetto Giovani di Lapi Group, ramo della holding dedicato alle attività di formazione, impegno sociale e sviluppo sul territorio.

"Torniamo a dare il nostro contributo alla crescita delle nuove generazioni alimentando un dialogo tra i ragazzi e le nostre imprese - ha commentato Francesco Lapi, vicepresidente di Lapi Group e responsabile del Progetto Giovani-. Quest’anno la nostra partecipazione a Fabbriche Aperte è addirittura cresciuta, aggiungendo un appuntamento con l’azienda Laos che per la prima volta si è aperta a questa esperienza, instaurando un nuovo rapporto di scambio con l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’IT Ferraris-Brunelleschi di Empoli”. "Il Progetto Giovani si dimostra ancora una volta una realtà dinamica, pronta a mettersi a disposizione dei giovani, attraverso la scuola e non solo", conclude.

Fonte: Lapi Group