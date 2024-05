FdI e Lega Empoli dal ministro Locatelli: "L'impegno per sostenere le persone con disabilità"

Sabato scorso, insieme al candidato sindaco del centrodestra – Empoli del Fare ed al Capogruppo uscente della Lega Andrea Picchielli, abbiamo incontrato a margine di un evento elettorale a Montecatini, il Ministro Alessandra Locatelli. È stato un incontro molto cordiale e proficuo, abbiamo affrontato tematiche della disabilità locali, prospettandogli varie criticità che vive Empoli, la più importante lo stato in cui versa il Centro di Cerbaiola, dove Rolando Terreni da anni si interessa, e più volte ci ha chiesto aiuto per risolvere problemi della quotidianità, es il riscaldamento, locali non a norma per le esigenze dei fruitori, ecc.

Il Ministro si è interessata al problema, e si è detta disponibile a venire ad Empoli per capire meglio le problematiche.

Abbiamo parlato anche di altre criticità ella nostra città, tra cui un TPL non accessibile a persone con disabilità, ma anche per tutte quelle persone anziane o con bambini, che si muovono con carrozzine o deambulatori.

Come Responsabile del Dipartimento Equità Sociale e Disabilita per la Provincia di Firenze, ho fatto presente come Empoli non sia dotata di un Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, (PEBA), ho fatto presente che laddove fossi eletto Consigliere Comunale, il mio impegno sarà dotare la città, di quanto ho descritto sopra, ma anche una mappatura ed

una valutazione sull’assegnazione delle c.d. case popolari, un impegno a far sì che i centri per disabili non siano situati nelle periferie, ma stiano il più possibile nel centro città, questo

è un primo passo per una vera e concreta integrazione degli ospiti dei centri.

In ultimo ho presentato alla Ministro due proposte di legge, una sul caregiver, figura sempre più importante per l’indipendenza dei disabili ed una sui disabili ed inabili al lavoro, che pur

avendo per legge il diritto al lavoro, non vi accedono per norme che tra loro non si integrano, e quindi una dice il contrario dell’altra. Esempio tutti quei disabili ed inabili, che percepiscono una pensione di reversibilità, ebbene se uno accetta un contratto di lavoro, perde il diritto alla reversibile, giustamente, il problema è che non la riottiene più, neppure se viene licenziato o la sua disabilità si aggravi.

Sono convinto che sia a livello locale, con Simone Campinoti, e nazionale il Centrodestra potrà fare ottime cose in tema di disabilità.

Isacco Cantini, candidato FdI per Simone Campinoti sindaco di Empoli