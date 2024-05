Furto in un'abitazione a San Miniato, arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di San Miniato per furto in un'abitazione, è stato sorpreso in flagranza di reato. Il ladro era entrato in un condominio, i militari lo hanno visto uscire da una casa da cui aveva portato via denaro e effetti personali, tra cui documenti e portafogli. Le vittime erano ignare di tutto in casa e stavano dormendo, la refurtiva è stata restituita. I carabinieri hanno trovato anche un borsone in cui il ladro teneva guanti, pinze, cacciaviti e piede di porco, tutto sequestrato. L'uomo è ora in carcere a Pisa.