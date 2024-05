Gambelli vescovo di Firenze, la cerimonia con 300 sacerdoti della diocesi

Don Gherardo Gambelli sarà ordinato il 24 giugno prossimo nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la celebrazione inizierà alle 10.30 e sarà preceduta alle 10, davanti alla Loggia del Bigallo, dal saluto di don Gambelli alle autorità civili, Sindaco, Prefetto, Questore e Presidente della Regione, e alle 10.20, all’interno del Battistero, dalla preghiera a San Giovanni Battista e dalla consueta offerta dei Ceri da parte del Comune e della Società di San Giovanni Battista.

L'ordinante principale sarà il card. Giuseppe Betori, co-consacranti il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, già Presidente della CEI e già rettore del seminario dove si è formato don Gambelli, mons. Giovanni Roncari, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico in Anatolia, gesuita fiorentino, e mons. Dominique Tinoudji, vescovo titolare della diocesi del Ciad dove don Gambelli è stato in missione per undici anni.

All'ordinazione parteciperanno tutti i vescovi toscani, e i vescovi fiorentini alla guida di altre diocesi italiane; sarà inoltre presente s. em. Polykarpos, arcivescovo ortodosso d’Italia ed esarca dell’Europa meridionale (in rappresentanza del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I).

In Cattedrale alla celebrazione parteciperanno circa 300 sacerdoti della diocesi, la deputazione di San Giovanni Battista e le altre rappresentanze legate alla festa del patrono, autorità civili e militari, i fedeli delle parrocchie fiorentine guidate da don Gambelli e quelli di Castelfiorentino, sua città natale; parteciperà all'ordinazione anche una delegazione di detenuti di Sollicciano, dove don Gambelli è stato cappellano.

Data la numerosa partecipazione di fedeli per l'ordinazione, e dei turisti che abitualmente seguono la festa di San Giovanni, in Cattedrale saranno predisposti una serie di schermi per consentire a tutti di seguire la celebrazione. Un maxischermo sarà collocato anche all'esterno, sul sagrato della Cattedrale. Prevista inoltre una diretta streaming che sarà trasmessa sui canali della diocesi, su quelli di Toscana Oggi e la diretta su Radio Toscana.

Fonte: Diocesi di Firenze