Smarrita sul treno da Pisa a La Spezia, gattina recuperata

Giunto all'ultima fermata, il treno ha arrestato la sua corsa e tutti i passeggeri sono scesi. Tutti tranne un insolito viaggiatore a quattro zampe, smarrito e rimasto seduto sul sedile di una carrozza, ormai vuota. Si tratta di una gattina, ritrovata alla fermata di La Spezia sul treno partito circa un'ora prima dalla stazione di Pisa. Ad accorgersi della gatta è stata la Capotreno, che ha immediatamente lanciato la segnalazione alla polizia ferroviaria facendo attivare la procedura per il recupero con il Nucleo Soccorso Salvamento Animali.

È proprio il NOGRA di Pisa, nella giornata di domenica 26 maggio, a raccontare la storia tramite social. La gatta, dal manto nero, si trovava nella carrozza passeggeri del treno 19340 partito da Pisa alle 11.06 e arrivato a La Spezia alle 12.20. A fine tratta la Capotreno ha controllato tutti i vagoni e, con stupore, si è accorta della presenza dell'animale che se ne stava tranquillamente seduto su una delle poltrone. Dal carattere molto docile, la gattina si è fatta subito prendere dalla Capotreno che ha consentito il suo recupero.

(Foto da facebook NOGRA Pisa Guardie Zoofile Soccorso Animali Protezione Civile)

La micia è stata riportata a Pisa, con il treno arrivato in stazione alle 13.52 poiché, da quanto spiegato, probabilmente potrebbe essere salita proprio da una delle stazioni che separano le due città tra Toscana e Liguria. Ad aspettarla dopo il viaggio di ritorno al fianco della Capotreno c'erano due agenti della Polfer e il NOGRA, che hanno preso in carico la gatta consegnata in seguito ai volontari del gattile A.G.A.P. di Marina di Pisa.

Dal Nucleo, per consentire il ritrovamento della gatta, sono state elencate le fermate in cui potrebbe essere salita a bordo del treno: Pisa San Rossore, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa, Carrara, Sarzana, Vezzano, La Spezia Migliarina. La micia nera, controllata dal veterinario di fiducia del gattile, è priva di microchip e gode di ottima salute, sottolineano ancora dal NOGRA che inoltre ha rilasciato i contatti per le informazioni. Nel caso non venga rintracciato il legittimo proprietario, si legge ancora nel post, sarà data in adozione.

I numeri da contattare sono 347.7687762 (N.O.G.R.A.) e 320.0568557 (GATTILE A.G.A.P.), "ringraziamo la Capotreno e gli agenti della Polfer - concludono dal Nucleo di Guardie Zoofile di Pisa - che si sono subito attivati per mettere in sicurezza la gatta e per il suo recupero. Ancora una volta il grande cuore in divisa, oltre che tutelare la sicurezza dei cittadini, come sempre ha dimostrato una particolare attenzione anche per gli animali in difficoltà".